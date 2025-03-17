بالفيديو.. محمد مختار جمعة: عظمة القرآن الكريم ليس لها حد وبلاغته إعجاز علمي

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إن عظمة القرآن الكريم ليس لها حد فهو عظيم في أحكامه وتشريعاته وأخلاقه وبيانه ولغته ونصه وبلاغته وإعجازه البلاغي والعلمي والكوني، مستشهدًا بقول الله تعالى: " خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾".

وأضاف "مختار" خلال تقديمه لبرنامجه "الصراط المستقيم" على فضائية "تن"، أن الله سبحانه وتعالى قال: " إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له"، موضحًا أن التحدي قائم مهما تقدم العلم، فمن يستطيع أن يخلق ذبابًا حيًا من لحم ودم كائنًا بهذه الكينونة التي خلقها الله عليها.

وتابع، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ"، موضحًا: "لو سألت كثيرًا من الناس الذين يسكنون بجانب الجبال وقلت لهم أن الجبال تسير وتمر مر السحاب لجادلك جدالًا مرًا ولربما ما استوعب ما تقوله فمن الذي استوعب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يزيد عن 14 قرن من الزمان بأن الأرض تدور حول نفسها وأن الجبال تمر بجانب السحاب إنه الواحد الأحد.