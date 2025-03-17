محافظ أسيوط يؤكد تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. مشيراً إلى تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء للمواطنين لتشجيعهم على التقدم للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 .

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز القوصية تعمل على تبسيط إجراءات التصالح وتقليل زمن تقديم الخدمة لاستيفاء كل أوراق ملف التصالح ومدى تقديم الخدمات حيث تابع أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية سير العمل بالمركز التكنولوجي أثناء تلقى طلبات التصالح بمركز القوصية يرافقه محمد توفيق سكرتير الوحدة مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم والتيسير على المواطنين وفقاً لقانون التصالح والعمل على رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بما يحقق الصالح العام.

ويذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .