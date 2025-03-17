ترامب: لست قلقا من إجراءات الحوثيين الانتقامية

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن عدم اكتراثه بتهديدات الحوثيين في اليمن، عقب شن الجيش الأمريكى الاثنين، غارات جديدة ضد مواقعهم لليوم الثاني على التوالي وسط إعلانات رسمية باستمرارها لفترة قادمة.

وقال ترامب للصحافيين، على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة عودة في وقت متأخر من فلوريدا إلى واشنطن، ردًا على سؤال عما إذا كان قلقًا بشأن إجراءات انتقامية (من جانب الحوثيين) عقب الهجمات الأمريكية: "لا.. لست قلقًا.. في الحقيقة لا".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الاثنين، استمرار عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، ونشرت مقاطع مصورة لمقاتلات وهي تقلع من حاملة طائرات لشن غاراتها، فيما ذكرت وسائل إعلام تابعة للجماعة أن غارات أمريكية استهدفت محافظة الحديدة، غربي البلاد، ومحافظة الجوف، شمالًا.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قال، مساء الأحد، إن قواته ستستهدف السفن الأمريكية في البحر الأحمر ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في هجماتها على اليمن.

وأضاف في خطاب تلفزيوني: "الأمريكي وبوارجه وحاملات طائراته وقطعه البحرية ستكون مستهدفة وسيشمله حظر الملاحة الذي كان يخص الإسرائيلي وحده"، مشيرًا إلى أنّه "اذا استمر العدوان على بلدنا فإننا سنتجه إلى خطوات تصعيدية أخرى وشعبنا سيتحرك على نحو شامل وواسع".