المطران إبراهيم بشارك في حفل استقبال أقيم بلبنان على شرف وزير الإعلام

شارك رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم في حفل استقبال اقامه رئيس "المرصد اللبناني للسلامة المرورية لدى جوستيسيا" ومستشار وزير الإعلام العقيد ميشال مطران على شرف وزير الإعلام بول مرقص في مطعم مرسال في زحلة.

وحضر الحفل النواب جورج عقيص، سليم عون، الياس اسطفان وجورج بوشكيان، الوزير والنائب السابق ايلي ماروني، مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، المهندس زياد الترك المرشح لرئاسة بلدية زحلة المعلقة وتعنايل، رجل الإعمال نقولا السروجي، عدد من اعلاميي زحلة والبقاع والمدعوين.

والقى الوزير مرقص كلمة مقتضبة شكر فيها العقيد مطران على حفل الإستقبال وشدد على دور الإعلام في ايصال الحقيقة للناس، واكد على ضرورة الإنتهاء قريباً من قانون الإعلام والعمل على النهوض بتلفزيون لبنان. واعرب عن سعادته الدائمة لوجوده في زحلة ووعد بلقاءات دائمة لمناقشة الاوضاع.