"العزاوي": المنطقة تتجه نحو تحولات نوعية كبيرة مع تنامي العنف والاضطراب السياسي

الإثنين 17/مارس/2025 - 11:07 ص

شارك الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية في استطلاع راي أجراه مركز ابحاث المجلس الاطلسي الأمريكي حول وضع العالم ومنطقة الشرق الاوسط خلال ال 10 سنوات المقبلة

وجاءت نتائج استطلاع شارك فيه 357 من الاستراتيجيين والخبراء من 60 دولة للتنبؤ بالتطورات العالمية خلال 10 سنوات المقبلة 2025-2035

وقال العزاوي في لقاء عبر التلفزيون الجزائري ان نتائج الاستطلاع جاءت ب‏47% ان العالم سينقسم الى كتلتين الاولى متحالفة مع الصين والثانية مع امريكا.

‏60% انضمام روسيا وايران وكوريا ش لكتلة الصين

‏62% حدوث حرب عالمية ثالثة.

‏88% ستحصل دولة واحدة على الاقل على السلاح النووي

‏75% ايران تحصل على السلاح النووي.

‏35% حرب بين إيران وإسرائيل.

وبين العزاوي ان المنطقة تتجه نحو تحولات نوعية كبيرة خصوصا مع تنامي حالة العنف وعدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه المنطقة اضافة إلى تزايد حالة الاستقطاب السياسي في ظل وجود تيارات يمنية متطرفة في الداخل الأمريكي.

وشدد العزاوي ان امام منطقتنا العربية سنوات مهمة وصعبة وان على الجميع بذل قصارى الجهد من اجل حل المشاكل والخلافات السياسية والوصل إلى رؤية مشتركة لكافة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.