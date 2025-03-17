بالفيديو.. الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة والقاهرة تسجل 34 درجة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما نشهده من ارتفاع في درجات الحرارة حاليًا يعتبر وضع اسثنائي نتيجة تأثر البلاد بموجة حارة تضرب كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن اليوم يعتبر ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، 34 درجة مئوية.

وتابع، أن درجة الحرارة العظمى على محافظات جنوب الصعيد تصل إلى 38 درجة خلال ساعات النهار والتوقعات تشير لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا ولكن ليس بنفس المعدلات التي نشهدها اليوم.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية مما يؤثر على درجات الحرارة ومن يوم الأربعاء نشهد تغير كامل في درجات الحرارة مما يؤدي لانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

وأكد القياتي، أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على كافة أنحاء الجمهورية.