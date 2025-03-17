اليوم.. طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى 34

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء و طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء .

كما يشهد اليوم الإثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمي والصغرى 16 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظميى والصغرى 20 درجة .