سقوط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين بشوارع المعادي

سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيل عصابى لقيامهم بالإستيلاء على أموال المواطنين بشوارع المعادي.



تلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بأنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه 3 أشخاص وقاموا بالإستيلاء منه على مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إر تكاب الواقعة

4 أشخاص "لــ3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش- طبنجة صوت - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين ، وأقروا بإرتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.