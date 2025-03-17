ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين بشوارع المعادي

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة  تشكيل عصابى  لقيامهم بالإستيلاء على أموال المواطنين بشوارع المعادي. 
 

تلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بأنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه 3 أشخاص وقاموا بالإستيلاء منه على مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إر تكاب الواقعة 
4 أشخاص "لــ3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش- طبنجة صوت - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين ، وأقروا بإرتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المعادى تشكيل عصابي سرقة إجراء التحريات