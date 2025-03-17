تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين ، الموافق 17 مارس 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 31,311.29 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.06% ليغلق عند 39,222.29 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 3,357.85 نقطة، كما انخفض مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 7,216.27 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.84%، ليغلق عند مستوى 8,946.5 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.46%، ليغلق عند مستوى 12,354.88 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 13,788.27 نقطة،