محافظ بنى سويف: فحص وتوفير العلاج لــ 1400حالة بقافلة الصحة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، انتظام سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ،أعدته "د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدى يومي "السبت والأحد الماضيين" بقرية إهناسيا الخضراء مركز بني سويف ،مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال،الجراحة النساء، الجلدية ، تنظيم الأسرة ، أسنان، عظام) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1410 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 87،معمل طفيليات 37،حالات أشعة عادية 8،استصدار 5 قرارات نفقة دولة،تحويل حالة للمستشفي لاستكمال العلاج ، موجات فوق صوتية 41 حالة

وشملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفيةالوقاية من فيروس كورونا،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة ،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعيةوالتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 320مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 4095 خدمة

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة ، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري،عيد فرج مسئول معلومات القوافل،أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات