ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدة جديدة لسوريا بـ 300 مليون يورو

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربورك أن برلين تعهدت بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات لسوريا.

وأوضحت "بيريوك" في تصريحات لها على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: " أنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل سلمي لسوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة"، متعهدة بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات إضافية لسوريا.

وشددت على أن إعادة إعمار البلاد سلميا "مهمة جسيمة"، مشيرة إلى أن ألمانيا ستقدم "للأمم المتحدة ومنظمات مختارة 300 مليون يورو إضافية لهذه العملية السلمية ولصالح الشعب السوري وشعوب المنطقة".ِ