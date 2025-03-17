ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدة جديدة لسوريا بـ 300 مليون يورو

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربورك أن برلين تعهدت بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات لسوريا.

وأوضحت "بيريوك" في تصريحات لها على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: " أنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل سلمي لسوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة"، متعهدة بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات إضافية لسوريا.

وشددت على أن إعادة إعمار البلاد سلميا "مهمة جسيمة"، مشيرة إلى أن ألمانيا ستقدم "للأمم المتحدة ومنظمات مختارة 300 مليون يورو إضافية لهذه العملية السلمية ولصالح الشعب السوري وشعوب المنطقة".ِ

وزيرة الخارجية الألمانية برلين سوريا القاهرة الاخبارية الشعب السوري