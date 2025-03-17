ترامب: سأتحدث مع بوتين الثلاثاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدًا الثلاثاء، في إطار سعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال تصريحات الرئيس الأمريكي للصحفيين وأوردتها "أسوشيتد برس"، على متن الطائرة الرئاسية، أثناء توجهه من فلوريدا إلى واشنطن.

وتابع: "سنرى إن كان لدينا ما نعلنه، ربما بحلول يوم الثلاثاء، سأتحدث مع الرئيس الروسي بوتين. لقد بذل الكثير من العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، نريد أن نرى إن كنا سنتمكن من إنهاء هذه الحرب".

ورغم أن روسيا فشلت في تحقيق هدفها الأولي المتمثل في الإطاحة بأوكرانيا قبل 3 سنوات، فإنها لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من البلاد.

وقال ترامب إن الأرض ومحطات الطاقة جزء من المحادثة حول إنهاء الحرب، ووصف الأمر بأنه "تقسيم لأصول معينة".

وأوضح "ترامب" للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أن الرسوم الجمركية المتبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ستأتي إلى جانب الرسوم الجمركية على السيارات.

وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستطبق في 2 أبريل.

وخلال هذا الشهر، ضاعف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، كما فرض رسومًا بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل المقبل.

ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء؛ مما دفع كلًا من كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءًا من هذه التكاليف، وفقًا للمحللين.