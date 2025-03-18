أكثر الأبراج سعيًا للخير في رمضان.. ما هي؟

يد في يد جملة تحمل معاني الخير وروح التعاون، والمساعدة في شهر رمضان المبارك؛ إذ يهدف بروحانيته إلي ذلك الشعار الذي يحمل في معانيه الخير والإنسانية والرحمة التي وصي بها في ذلك الشهر المبارك اذ نسعي فيه للتقرب من الله كل علي حسب قدراته اذ تختلف من شخص لآخر وكذلك تختلف من برج لآخر.

لذا نعرض في هذه الأسطر أكثر الابراج ميلًا لمساعدة الآخرين في الشهر المبارك. كما حددتها لنا الدكتورة مني احمد خبيره الابراج علي النحو الاتي؛ فلعلك تكون واحد منهم

اولا :برج الحوت

يوصف بكونه أكثر الابراج حساسية للغايه ولذلك فقد يتعاطف مع الآخرين؛ إذ يظهر تعاطفه مع الآخرين في السعي نحو التعاون معهم وتقديم المساعدة للغير؛ إذ تأخد لديه مساعدته للغير أشكال عديده خاصة في رمضان منها علي سبيل المثال المشاركه في إقامة موائد الرحمن أو في اعداد واجبات افطار رمضان وغيرها من أشكال ان دلت علي شئ فإنما تدل على ميل أصحاب هذا البرج لمساعدة الاخرين التي يرون فيها سعاداتهم وقربهم من الله في الشهر المبارك.

ثانيًا: برج الميزان

يوصف بكونه حساس للغايه وعلي ذلك تجد أصحابه يميلون لتحقيق العدالة والمساواة من خلال مساعدتهم الآخرين والتقرب منهم والرحمه بهم والاحساس بهم وعلي ذلك يتنافسون مع الآخرين لمساعدة لغير تحقيقا لعنصر المساواة والعداله التي ينشدونها اذ تجدهم اكثر الناس منافسهة في مساعدة الآخرين وتلبيته احتياجتهم. وعلي ذلك تجدهم أكثر الناس إمدادًا ليد العون في الشهر المبارك.

ثالثا: الأسد

يتميزون بميلهم للكرم والعطاء المفرط ولذلك يحتلون المرتبه الاولي في الابراج في السعي نحو تقديم المساعدة للغير لايمانهم القوي بمبدأ التعاون والرحمة.

رابعا: الثور

يتصفون بحب التعاون مع الآخرين؛ إذ يتضح تعاونهم مع الآخرين في السعي في الخير حيث مساعدة الغير والرحمة بهم خاصة الفقراء.

خامسا :الدلو

يوصفون بميلهم للتضحية من أجل الغير ودوما يسعون لتقديم الخير؛ إذ تتضح أشكال سعيهم لتقديم الخير للاخرين في حسن التعاون معهم وامدادهم بالمساعدة في كل شئ فضلًا عن مشاركتهم لكل من يحتاج المساعدة من فقير أو مريض ويظهر ذلك في سعي بعضهم لاقامة موائد رمضان وبعضهم في إعداد وجبات الإفطار حيث إفطار الصائمين الفقراء وبعضهم في توزيع الصدقات علي الفقراء والآخر في حرصهم علي زيارة المرضي وامدادهم بالعلاج من خلال مشاركتهم بالاموال.