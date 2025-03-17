أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار 21 بـ4215 جنيها

استقرت أسعار الذهب والسبائك في مصر اليوم الاثنين ، بعد سلسلة ارتفاع للمعدن عالميا على وقع خفض الفائدة الأمريكية وحرب أمريكا التجارية مع الصين وكندا وهبوط الدولار، والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4817 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4215 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3613 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 33720 جنيها.

سعر سبيكة عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2986 دولار.

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن في اتحاد الصناعات أن سعر أونصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3005 دولارات للأونصة قبل الإغلاق عند 2986 دولاراً

وأشار واصف إلي أن هذا الارتفاع القياسي للذهب يأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما دفع الذهب لتجاوز حاجز 3000 دولار لأول مرة في التاريخ.