الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وحالة طقس الـ6 أيام المقبلة.. خبراء: انخفاض حاد في الحرارة وعودة الأجواء الشتوية بعد يومين

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرات جوية ملحوظة، حيث تتأثر معظم المناطق بموجة حارة تمتد حتى منتصف الأسبوع، يليها انخفاض واضح في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة وفرص لهطول الأمطار وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريرًا مفصلًا حول حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الجمعة 21 مارس، محذرة من بعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة المواطنين والسائقين، مثل الشبورة المائية الكثيفة وانخفاض درجات الحرارة المفاجئ.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام الستة القادمة، بدءًا من اليوم وحتى يوم الجمعة 21 مارس وأوضحت الهيئة أن البلاد ستظل تحت تأثير موجة حارة تؤثر على معظم المناطق، حيث يسود طقس حار خلال ساعات النهار، بينما يصبح مائلًا للبرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر، مما يستدعي توخي الحذر خاصة في أوقات التنقل المبكرة.

كما أشارت الهيئة إلى تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق الزراعية والمناطق السريعة القريبة من المسطحات المائية وأوصت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية في بعض الأوقات.

أما فيما يتعلق بالتغيرات الجوية المرتقبة، فقد أفادت الأرصاد بأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا على أغلب المناطق اعتبارًا من يوم الأربعاء، حيث تتراجع بمقدار يتراوح بين 4 و5 درجات مئوية هذا التغير يصاحبه نشاط للرياح في عدة مناطق، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، خاصة في السواحل الشمالية والوجه البحري.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بمتابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصًا مع التقلبات الجوية التي قد تؤثر على بعض الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة ستنخفض

وفي هذا السياق يقول الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ، حيث يُتوقع هبوطها بمقدار 5 درجات يوم الثلاثاء المقبل، مما يعيد الأجواء الشتوية مرة أخرى موضحًا أن مثل هذه التغيرات المناخية ليست غريبة في الوقت الحالي حيث يستمر تأثير النوات الباردة حتى في الأسبوع الأول من فصل الربيع، مما يستوجب الحذر وعدم التسرع في تخفيف الملابس.

وأضاف قطب، يجب على المواطنين متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس، خاصة مع تقلبات الجو المتكررة خلال هذه الفترة الانتقالية كما شدد على أهمية ارتداء الملابس المناسبة لتجنب التعرض لنزلات البرد، خصوصًا مع الفارق الكبير بين درجات الحرارة في فترات النهار والليل.

بينما يقول الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق وخبير الأرصاد الجوية، التغيرات الجوية قد تكون مفاجئة أحيانًا، لذا من المهم ارتداء الملابس المناسبة لكل فصل في الأيام الباردة، يفضل ارتداء طبقات من الملابس للحفاظ على دفء الجسم، بينما في الأجواء الحارة، ينصح بارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة لتقليل الشعور بالحرارة من الجيد دائمًا حمل مظلة أو جاكيت خفيف في حال تغير الطقس فجأة.

وتابع عبد العال، من الضروري متابعة توقعات الطقس بشكل يومي لتجنب أي مفاجآت قد تؤثر على الأنشطة اليومية ويمكن أن تساعدك تطبيقات الطقس أو نشرات الأخبار في التخطيط للخروج، سواء لتجنب الأمطار الغزيرة أو الاستعداد لموجات الحر الشديدة.