أهمية اليود للجسم وأعراض نقصه

يحتاج الجسم إلى الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الإنسان، ونقص أي منها قد يسبب مشكلات صحية. يُعد اليود أحد العناصر التي توجد في عدة صور وأشكال كيميائية مختلفة.

تُعزز بعض الأطعمة باليود، مثل الملح الميودن وبعض أنواع بدائل الحليب نباتية المصدر، وذلك لتحقيق فوائد صحية.

يوجد عدد من المكملات الغذائية التي تحتوي على اليود. مع ذلك، يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناولها، لاحتمالية تداخلها مع عدد من الأدوية الأخرى.

حاجة جسم الإنسان إلى اليود:

تبدأ حاجة الإنسان إلى اليود قبل ولادته، يُفسر ذلك بدور اليود الضروري في عملية تطور دماغ الجنين وعظامه وجهازه العصبي. لليود أيضًا دور أساسي في تركيب هرمونات الجنين والأم، التي تساعد على تنظيم الحمل.

تُصنع تلك الهرمونات ضمن الغدة الدرقية، وهي عضو صغير يوجد في العنق.



لا يقتصر دور الهرمونات الدرقية على تنظيم نمو الجنين وتطوره، بل يستمر عملها مدى حياة الإنسان، إذ تنظم عملية الاستقلاب.

ماذا يحدث حال لم يحصل الإنسان على كفايته من اليود؟

يحصل كثير من السكان على حاجتهم من اليود من الغذاء. مع ذلك، لا يستهلك بعض الأشخاص كفايتهم من اليود، مثل النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يأكلون محاصيل زُرعت في تربة ناقصة اليود، أو الذين لا يتناولون الملح المدعم باليود.

ساعد إدخال الملح الميودن ضمن الأنظمة الغذائية في أماكن مختلفة من العالم، إلا أن الاستهلاك غير الكافي لليود ما زال مشكلة حقيقية. أشارت التقديرات عام 2019 إلى أن نقص اليود يؤثر في نسبة 2.4% من سكان العالم.



حاليًا، قد تساعد التغيرات في أنواع الأطعمة التي يستهلكها الناس في انتشار المشكلة أكثر.

بعض سكان الدول الأوروبية أكثر عرضة لخطر نقص اليود، وفقًا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية مؤخرًا، أوضح أن الانتشار الكبير والمتزايد للبدائل النباتية لمصادر اليود الأساسية -مثل الحليب، ومنتجات الألبان، والسمك- يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

لماذا يمثل عدم استهلاك كمية كافية من اليود مشكلة؟

ذكرنا آنفًا بعض الوظائف الفيزيولوجية الضرورية التي يؤدي اليود دورًا أساسيًا فيها، ما يعني أن نقص اليود قد يؤثر في تلك الوظائف ويخلق آثارًا سلبية على الصحة العامة.

من الأعراض الأولية لنقص اليود صعوبات البلع أو مشكلات التنفس، نتيجة تضخم الغدة الدرقية. يُفسر ذلك بأن الغدة الدرقية في حالات نقص كمية اليود المستهلكة، تبدأ بالتضخم في محاولة للحصول على كمية أكبر من اليود لتعويض النقص.

قد يسبب نقص اليود أيضًا قصور الغدة الدرقية، إذ تنخفض فعالية الغدة الدرقية وتصبح غير قادرة على إفراز كميات كافية من الهرمون الدرقي (التيروكسين). قد يسبب الاضطراب السابق عددًا من الأعراض مثل زيادة الوزن، والتعب، والشعور الدائم بالبرد والآلام.

قد ينتج قصور الغدة الدرقية من عدة أسباب سوى نقص اليود. يُنصح الأشخاص الذين يواجهون الأعراض السابقة باستشارة طبيب مختص لمعرفة السبب.

قد يؤثر النقص الشديد لليود خلال فترة الحمل في تطور دماغ الجنين. مع ذلك، تعد تأثيرات نقص اليود منخفض إلى متوسط الشدة أقل وضوحًا. لنقص اليود تأثيرات مشابهة على صحة الطفل وتطوره أيضًا حتى بعد ولادته.

ماذا يحدث إذا تناول الشخص كمية زائدة من اليود؟

يُعد استهلاك كمية كافية من اليود أمرًا ضروريًا. مع ذلك، فإن استهلاك كميات زائدة منه قد يسبب أضرارًا أيضًا، إذ إن استهلاك كميات زائدة قد يسبب أعراض نقص اليود ذاتها، نتيجة تثبيط الكمية الزائدة من اليود لعملية تصنيع الهرمونات الدرقية.

قد تؤدي زيادة استهلاك اليود أيضًا إلى زيادة فعالية الدرق، ما يُسمى فرط نشاط الدرق، بالترافق مع بعض أنواع التهابات الدرق وسرطاناتها.

التسمم الحاد باليود -رغم ندرة حدوثه- أحد مضاعفات فرط استهلاك اليود، من أعراضه ضيق التنفس، وحرقة الفم، والإسهال وصولًا إلى نوبات الصرع والغيبوبة.

خاتمة:

يتلقى عدد كبير من الناس كفايتهم من اليود من طريق الغذاء. مع ذلك، يُنصح الأشخاص الذين يشعرون بأنهم لا يحصلون على حاجتهم منه، أو أنهم يواجهون أعراض نقص اليود باستشارة طبيب مختص، بهدف الوصول إلى أفضل خطة علاجية لهم.