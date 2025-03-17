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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد شيبة يتعرض لوعكة صحية ويُنقل على إثرها إلى المستشفى

أحمد شيبة
أحمد شيبة
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تعرض مطرب الأغنية الشعبية أحمد شيبة، لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمطرب أحمد شيبة عبر موقع "فيس بوك" صورة له أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى، وعلق عليه قائلًا: “دعواتكم”.

ونشر ابنه عمر أحمد شيبة، صورة له عبر حسابه الشخصي معلقًا عليها: “ألف سلامة عليك يا بابا ربنا يطمنا عليك وترجعلنا بألف سلامة”.

أحمد شيبه ومسلسل “فهد البطل”

تعاون المطرب الشعبي أحمد شيبة مع الشاعر رضا المصري، في رباعيتين وتتر مسلسل "فهد البطل"، بطولة النجم أحمد العوضي، في موسم رمضان الحالي ورباعيات من ألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقى نوار البحيري، لتسجيل الأغنية التعاون الثاني على التوالي بين أحمد شيبة وأحمد العوضي، بعدما غنى شيبة تتر مسلسل "حق عرب" في رمضان الماضي.

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