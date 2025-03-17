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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، استهدافها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" في شمال البحر الأحمر، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة، ردًا على ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي". 

ووفقًا لبيان صادر عن الجماعة، فقد تم استهداف الحاملة بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المُسيرة، في اشتباك استمر لساعات. 
وأكد البيان أن الهجوم جاء في إطار التصدي لما اعتبرته الجماعة "طغيانًا واستكبارًا"، مشيرة إلى نجاحها في إفشال "هجوم معادٍ" كان يجري التحضير له ضد اليمن، ما دفع الطائرات الحربية الأمريكية إلى التراجع بعد تعرض القطع الحربية المرافقة للحاملة للقصف.

كما شددت الجماعة على أنها مستمرة في التصعيد والرد على أي عمليات عسكرية ضدها، مؤكدة التزامها بتنفيذ توجيهات زعيمها عبدالملك الحوثي فيما يتعلق بتصعيد العمليات إذا استمر ما وصفته بـ"العدوان".

وفي سياق متصل، جددت جماعة الحوثي تمسكها بحظر مرور السفن الإسرائيلية في منطقة عملياتها، مشددة على أن هذا القرار سيظل ساريًا حتى يتم رفع الحصار عن قطاع غزة.

جماعة الحوثي اليمن استهداف حاملة طائرات أمريكية