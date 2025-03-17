حماس: ندعم مقترحات الوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار

أكدت حركة "حماس" دعمها لأي مقترح يقدمه الوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار، مشددة على تعاملها بمرونة وإيجابية مع الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت الحركة، الجمعة، تسلمها مقترحًا من الوسطاء لاستئناف المفاوضات، مؤكدة أنها تدرس المقترح بجدية ومسؤولية.

كما أبدت "حماس" موافقتها على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إلى جانب تسليم جثامين أربعة محتجزين من مزدوجي الجنسية.

وجددت الحركة استعدادها الكامل للدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل للمرحلة الثانية، مطالبة بضمان التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته.