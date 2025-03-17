ويتكوف: موسكو وواشنطن تبحثان إمكانية الوصول إلى موانئ البحر الأسود

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن روسيا والولايات المتحدة تبحثان خلال الاتصالات بشأن أوكرانيا مسائل الوصول إلى موانئ البحر الأسود ومحطة زابوروجيه الذرية.

وقال ويتكوف في حديث لقناة "سي بي إس نيوز"، يوم الأحد، إن "هناك أقاليم، يهدف الروس للسيطرة عليها، كما نعرف. وهناك مفاعل نووي يورد الكثير من الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا. وهذا الأمر يجب معالجته".

وتابع: "إمكانية الوصول إلى الموانئ والاتفاق المحتمل بشأن البحر الأسود. وهناك الكثير من العناصر لتحقيق وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن "جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأوروبيون، ملتزمة ببذل كل الجهود اللازمة لنجاح التسوية".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في أعقاب مباحثاتها مع أوكرانيا في السعودية عن اتفاقها على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

وأعلنت روسيا موافقتها مبدئيا على وقف إطلاق النار، مشيرة مع ذلك إلى أن هناك العديد من الجوانب التي يجب مناقشتها قبل تطبيق وقف إطلاق النار.