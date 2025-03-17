ترامب يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الولايات المتحدة إلى 36 قتيلا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء العاصفة التي ضربت الولايات المتحدة إلى 36 شخصا، بحسب ما أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

وكتب ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشيال": "نحن نكثف مراقبتنا الأعاصير والعواصف الشديدة التي ضربت العديد من الولايات في الجنوب والغرب الأوسط، لقد فقدنا 36 شخصا".

وأضاف ترامب: "تم نشر وحدات من الحرس الوطني الأمريكي في ولاية أركنساس للمساعدة على إزالة آثار الدمار ومد يد العون للسلطات المحلية".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ضحايا الكارثة كانوا من سكان ولايات ألاباما وأركنساس وميسوري وكانساس وميسيسيبي وأوكلاهوما وتكساس.

وأدت الأعاصير والعواصف الترابية وحرائق الغابات إلى تضرر مساحة يقطنها أكثر من 100 مليون شخص، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن أكثر من 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات نتيجة العواصف والأعاصير التي ضربت عدة ولايات أمريكية، مشيرة إلى أن 138 مليون شخص مهددون بمخاطر الطقس القاسي.