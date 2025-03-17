غزل المحلة يشكر وزير الرياضة على اهتمامه بالحالة الصحية لصابر عيد

قدم المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على اهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة للحالة الصحية لنجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق صابر عيد.

وزار وزير الرياضة، صابر عيد؛ للاطمئنان على حالته الصحية، حيث يتلقى العلاج في مستشفى معهد ناصر للأورام.

وزير الرياضة يزور صابر عيد نجم غزل المحلة السابق

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لنجم غزل المحلة السابق صابر عيد، مشددًا على أن الوزارة تتابع حالته الصحية عن كثب، وتوفر كل جميع أوجه الدعم اللازم له لضمان تلقيه أفضل رعاية طبية ممكنة.

ويتمنى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، الشفاء العاجل لنجم زعيم الفلاحين السابق صابر عيد، داعين الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.