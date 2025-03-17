ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غزل المحلة يشكر وزير الرياضة على اهتمامه بالحالة الصحية لصابر عيد

زيارة وزير الرياضة
زيارة وزير الرياضة لنجم غزل المحلة السابق صابر عيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدم المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على اهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة للحالة الصحية لنجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق صابر عيد.

وزار وزير الرياضة، صابر عيد؛ للاطمئنان على حالته الصحية، حيث يتلقى العلاج في مستشفى معهد ناصر للأورام.

وزير الرياضة يزور صابر عيد نجم غزل المحلة السابق

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لنجم غزل المحلة السابق صابر عيد، مشددًا على أن الوزارة تتابع حالته الصحية عن كثب، وتوفر كل جميع أوجه الدعم اللازم له لضمان تلقيه أفضل رعاية طبية ممكنة.

ويتمنى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، الشفاء العاجل لنجم زعيم الفلاحين السابق صابر عيد، داعين الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

غزل المحلة وزير الرياضة صابر عيد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حالة صابر عيد الصحية اخبار غزل المحلة اخبار نادي غزل المحلة زيارة وزير الرياضة للكابتن صابر عيد