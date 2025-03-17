بالفيديو.. نيويورك: الشرطة تبحث عن مشتبه به أشعل النار في أحد المارة قرب تايمز سكوير

تواصل شرطة مدينة نيويورك البحث عن شخص يُشتبه في أنه أضرم النار في رجل يبلغ من العمر 45 عامًا بالقرب من تايمز سكوير، في تقاطع شارع ويست 41 والشارع السابع، مساء الأحد.

تمكنت الشرطة ورجال الإطفاء من إخماد النيران المشتعلة في الضحية، الذي كان يمشي بلا قميص على الرصيف بعد الحادث. وتم نقله إلى مستشفى قريب، حيث وصفت حالته بأنها مستقرة.

وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون، يُعتقد أن الضحية يعرف الجاني، لكن لم يتم الكشف عن هويتهما حتى الآن. وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال مستمرة، ورفضت تقديم مزيد من التفاصيل.

مقاطع الفيديو والصور من الموقع تُظهر الضحية وهو يتلقى الإسعافات الأولية، بينما كانت آثار الحروق واضحة على وجهه، عنقه، صدره وذراعيه.

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في نيويورك، ففي ديسمبر الماضي، تعرضت ديبرينا كاوام (57 عامًا) من نيوجيرسي، للهجوم بالحرق العمد أثناء نومها في مترو الأنفاق.

تم القبض على سيباستيان زابيتا (33 عامًا) ووجهت إليه تهم القتل العمد والحرق العمد، حيث أظهرت التحقيقات أنه أشعل النار في كاوام، ثم قام بنفخ اللهب بقطعة قماش بينما راقبها وهي تحترق.

مع تصاعد الجرائم العنيفة في المدينة، تدعو شرطة نيويورك المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي سلوك مشبوه، خاصة في المناطق المزدحمة مثل تايمز سكوير ومترو الأنفاق.