المستشارة القضائية لنتنياهو تبلغه رسميًا: لا يمكنك إقالة رئيس جهاز "الشاباك"

أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالى بهاراف ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رسميًا، بأنه من غير الممكن الشروع في إجراءات إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، حتى يتم فحص الأساس الواقعي والقانوني لقراره بشكل كامل، إضافة إلى صلاحياته لمعالجة الأمر في هذا التوقيت.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن ميارا قولها: "يعود ذلك إلى الحساسية غير العادية للقضية، وطبيعتها غير المسبوقة، والقلق من أن العملية قد يشوبها عدم الشرعية وتضارب المصالح، واعتبار أن دور رئيس الشاباك ليس منصبًا شخصيًا يُسنَد إلى ثقة رئيس الوزراء".

كان نتنياهو قد صرح، في وقت سابق، الأحد، بأنه سيقترح على مجلس الوزراء إقالة رئيس جهاز (الشاباك) من منصبه، ورد عليه رئيس (الشاباك) بأنه يقبل قراره جزئيًا ويرفضه أيضًا جزئيًا، مشيرًا إلى أنه سيستقيل مُبكرًا (قبل انتهاء ولايته)، ولكن فقط بعد إحراز تقدُّم أكبر في إعادة المحتجزين الإسرائيليين، وإعداد خليفته لتولى المنصب.