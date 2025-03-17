دعاء ليلة 17 رمضان بالقرآن الكريم 2025

تقدم "البوابة نيوز" أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم إليك رفعنا الأكف ندعوك اغفر لنا وارحمنا في النصف الثاني من رمضان يارب، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والإطعام والصلاة والزكاة والصدقات وفعل الخير وصلة الرحم ورعاية كل من نستطيع رعايته يارب، اللهم لا تجعلنا ممن تلهيهم الدنيا عن ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يارب، اللهم نجنا من كل هامة ولامة بكلماتك التامة يارب، اللهم احفظنا من فوقنا وتحتنا وعلى يسارنا وعلى بميننا من شر الانس والجن ونعوذ بك من الشيطان الرجيم ولا تجهل لإبليس علينا من سلطان يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٖ مُّعۡرِضُونَ (1) مَا يَأۡتِيهِم مِّن ذِكۡرٖ مِّن رَّبِّهِم مُّحۡدَثٍ إِلَّا ٱسۡتَمَعُوهُ وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ (2) لَاهِيَةٗ قُلُوبُهُمۡۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجۡوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلۡ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡۖ أَفَتَأۡتُونَ ٱلسِّحۡرَ وَأَنتُمۡ تُبۡصِرُونَ (3) قَالَ رَبِّي يَعۡلَمُ ٱلۡقَوۡلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ (4) بَلۡ قَالُوٓاْ أَضۡغَٰثُ أَحۡلَٰمِۢ بَلِ ٱفۡتَرَىٰهُ بَلۡ هُوَ شَاعِرٞ فَلۡيَأۡتِنَا بِـَٔايَةٖ كَمَآ أُرۡسِلَ ٱلۡأَوَّلُونَ (5) مَآ ءَامَنَتۡ قَبۡلَهُم مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَآۖ أَفَهُمۡ يُؤۡمِنُونَ (6) وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ (7)) صدق الله العظيم

اللهم بارك لنا فى بلدنا مصر واحفظها من كل شر يارب، اللهم ارحم شهداءنا واسكنهم الجنة يارب، اللهم أصدقنا الوعد واشفنا من كل داء أصاب أجسادنا بدواء من عندك يا شافى يارب،اللهم الصبر والحلم والتأنى والحكمة وثبات العقل والدين فى كل غضب يارب، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك قد مسنا الضر وظلمنا أنفسنا وأنت أرحم الراحمين يارب،اللهم اشفى مرضانا يارب، اللهم إشفى كل مصاب فى فلسطين وأطعم كل جائع فى فلسطين وامن روعات الاطفال والنساء والشيوخ والعاجزين والمحتاجين فى فلسطين يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَمَا جَعَلۡنَٰهُمۡ جَسَدٗا لَّا يَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَٰلِدِينَ ( 8 ) ثُمَّ صَدَقۡنَٰهُمُ ٱلۡوَعۡدَ فَأَنجَيۡنَٰهُمۡ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهۡلَكۡنَا ٱلۡمُسۡرِفِينَ (9) لَقَدۡ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ كِتَٰبٗا فِيهِ ذِكۡرُكُمۡۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ (10) وَكَمۡ قَصَمۡنَا مِن قَرۡيَةٖ كَانَتۡ ظَالِمَةٗ وَأَنشَأۡنَا بَعۡدَهَا قَوۡمًا ءَاخَرِينَ (11) فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأۡسَنَآ إِذَا هُم مِّنۡهَا يَرۡكُضُونَ (12) لَا تَرۡكُضُواْ وَٱرۡجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أُتۡرِفۡتُمۡ فِيهِ وَمَسَٰكِنِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُسۡـَٔلُونَ (13) قَالُواْ يَٰوَيۡلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ (14) فَمَا زَالَت تِّلۡكَ دَعۡوَىٰهُمۡ حَتَّىٰ جَعَلۡنَٰهُمۡ حَصِيدًا خَٰمِدِينَ (15) وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا لَٰعِبِينَ (16))صدق الله العظيم.

اللهم انصرنا على كل معتد آثيم يارب، اللهم استرنا دنيا وآخرة يارب،اللهم انصر كل صاحب حق على كل معتد بالباطل يارب،اللهم ارزف الراكضين على رزقهم يارب يا رزاق، اللهم سبحانك عن ما يصفون يا خالق كل شىء وربنا ومولانا ورافع السموات العلا والارص وما فوقها وما تحتها لاإله إلا أنت وحدك لا شريك لك تفعل ما تشاء برحمتك نستغيث يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم( لَوۡ أَرَدۡنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهۡوٗا لَّٱتَّخَذۡنَٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَٰعِلِينَ (17) بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَى ٱلۡبَٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٞۚ وَلَكُمُ ٱلۡوَيۡلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) وَلَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَمَنۡ عِندَهُۥ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسۡتَحۡسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفۡتُرُونَ (20) أَمِ ٱتَّخَذُوٓاْ ءَالِهَةٗ مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ هُمۡ يُنشِرُونَ (21) لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) لَا يُسۡـَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡـَٔلُونَ (23))صدق الله العظيم.

اللهم انا نتقيك ونعبدك ونسترضيك وندعوك رحيما غفورا رزاقا وستارا عفوا كريم تحب العفو فأعفو عنا يارب، اللهم يا جامع الناس يوم القيامة اجمعنا بالسلام بيننا وبين انفسنا وبيننا وبين اهلنا وجيراننا وزملائنا فى العمل يارب، اللهم يا مقدر الاقدار ومقسم الانصبة اجعل قدرنا السعادة وراحة البال وزيننا بالصحة والعافية وهدوء النفس والرضا بما قسمت لنا يارب، وصى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

سم الله الرحمن الرحيم ( يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ إِنَّ زَلۡزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيۡءٌ عَظِيمٞ (1) يَوۡمَ تَرَوۡنَهَا تَذۡهَلُ كُلُّ مُرۡضِعَةٍ عَمَّآ أَرۡضَعَتۡ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمۡلٍ حَمۡلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٞ (2) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيۡطَٰنٖ مَّرِيدٖ (3)) صدق الله العظيم.

اللهم احفظ بلدنا مصر وشعبها وجيشها ورئيسها وشرطتها، ووحدة صف الأزهر والكنيسة، يا رب.

اللهم احفظ أرض مصر وحدودها وخيراتها، وأطفالها ونسائها وشبابها، يا رب.

اللهم احفظ مصر ومزارعها ومصانعها، والعاملين فيها، يا رب.

اللهم أصلح ذات بين الشعب المصري، يا رب.

اللهم احرس أرض مصر بقوتك وقدرتك، يا رب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.