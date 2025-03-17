الأمن يكشف حقيقة التعدي على ضابط شرطة في قنا

أوضح مصدر أمني أنه بشأن ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول تعرض أحد ضباط الشرطة في قنا للاعتداء نتيجة ارتكابه تجاوزات.

فقد تبين بالفحص أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه، بتاريخ 13 مارس الجاري، وأثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحال التجارية في قنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن.

نشبت مشادة بينه وبين صاحب المحل وأحد العاملين به، قام الاثنان على إثرها بالاعتداء عليه. وقد تم ضبط المتهمين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيق.

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.