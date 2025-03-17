روبيو: أمريكا قد تُبرم اتفاقات تجارية جديدة بعد فرض رسوم جمركية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة قد تبدأ محادثات ثنائية مع دول حول العالم لإبرام ترتيبات تجارية جديدة، وذلك بعد فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين الرئيسيين.

تأتي هذه التصريحات بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب، الخميس، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات النبيذ والمشروبات الكحولية من أوروبا، وهو ما اعتبر تصعيدًا جديدًا في النزاع التجاري العالمي، الذي أثر سلبًا على الأسواق المالية وأثار مخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وأكد روبيو أن الإجراءات الأمريكية لا تستهدف دولًا بعينها مثل كندا أو المكسيك أو الاتحاد الأوروبي، وإنما تشمل جميع الدول التي تتعامل تجاريًا مع الولايات المتحدة.

وأشار، في مقابلة مع برنامج "Face the Nation" على شبكة CBS، إلى أن واشنطن مستعدة لإعادة ضبط أسس التجارة الدولية على مبدأ "الإنصاف والمعاملة بالمثل"، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تقبل بالوضع التجاري الحالي.

ورغم عدم تقديمه تفاصيل دقيقة حول طبيعة الاتفاقيات المحتملة، أوضح روبيو أن الإدارة الأمريكية مستعدة للتفاوض مع الدول الراغبة في إبرام اتفاقات تحقق مصالح مشتركة.

واختتم حديثه قائلًا: "نحن لا نقبل بالوضع الحالي، ونسعى إلى تحديد وضع جديد، وبعد ذلك يمكننا التفاوض على اتفاقيات، إذا رغبت الدول الأخرى بذلك. لكن الاستمرار في الوضع الراهن ليس خيارًا مطروحًا".