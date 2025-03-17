دوري الكرة الطائرة.. الأهلي يهزم الزمالك في أولى مواجهات سلسلة نصف النهائي

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى في أولى مواجهات سلسلة نصف نهائي الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام بيست أوف 3، وهو ما يعني حاجة الفريق للفوز في مواجهتين من أجل التأهل للدور النهائي.

حسم فريق الزمالك الشوط الأول بنتيجة (25-19)

وعاد الأهلي وحسم الشوط بصعوبة بنتيجة (28-26) وواصل الأحمر التفوق وفاز بالشوط الثالث سيطر الأهلي بنتيجة (25-20) واستطاع الأهلي حسم المباراة بعد الفوز في الشوط الرابع بنتيجة (25-21).

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على نفس الصالة لحسم هوية المتأهل.

تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري على حساب الزمالك

وكان الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي قد توج مؤخرا بلقب الدوري الممتاز بعد التفوق على الزمالك في مجموع مباريات الدور النهائي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1)، في المواجهة الأولى قبل أن يكرر فوزه في الجولة الثانية بنفس النتيجة.