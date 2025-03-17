الرئيس الأوكراني يعين قائدا جديدا للأركان العامة

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، الميجر جنرال أندريه هناتوف رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة.

ونص مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة على أن هناتوف سيحل محل اللفتنانت جنرال أناتولي بارهيليفيتش، وفق وكالة رويترز.

وقال وزير الدفاع رستم أوميروف في بيان "نعمل باستمرار على تطوير القوات المسلحة لجعلها أكثر جاهزية للقتال. ولتحقيق ذلك، نغير نظام الإدارة ونضع معايير واضحة".

ويتمتع هناتوف بخبرة عسكرية تصل إلى 27 عاما تدرج خلالها في الرتب من قائد لواء مشاة البحرية إلى قائد القوات في منطقة دونيتسك الشرقية.

يزور ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة الروسية موسكو الخميس لعرض خطة تقدمت بها واشنطن وافقت عليها كييف وتنص على هدنة من 30 يوما بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف الوزير أن بارهيليفيتش سيشرف الآن على المعايير العسكرية ويعزز الانضباط في الجيش.

ومع دخول الحرب مع روسيا عامها الرابع، تسعى أوكرانيا إلى إعادة هيكلة جيشها وتعزيزه في مواجهة عدو يفوقها عدة وعتادا.

وتتكبد أوكرانيا خسائر عسكرية، إذ تنسحب قواتها من منطقة كورسك الروسية وتخوض معارك تحت ضغط متزايد في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تتقدم القوات الروسية منذ أشهر.