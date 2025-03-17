القوات الأمريكية تسقط 11 طائرة مسيرة حوثية في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الأحد، أن مقاتلات أمريكية من طراز"F-16" و"F-18"، أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر، وذلك بعد إعلان الجماعة اليمنية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته أن الطائرات المسيرة لم تقترب من حاملة الطائرات الأمريكية، مؤكدًا أنها لا تزال تواصل عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن.

كما أشار المصدر إلى أن الجيش الأمريكي رصد محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ باليستي من قبل الحوثيين، لكنه سقط في المياه قبالة السواحل اليمنية دون أن يشكل تهديدًا للسفن الأمريكية أو الحليفة في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري في البحر الأحمر، حيث تواصل الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جوية ضد الحوثيين، ردًا على الهجمات المتكررة التي تستهدف الملاحة الدولية والسفن التجارية.

وأكد البنتاجون أن العمليات العسكرية الأمريكية ستستمر حتى يتوقف الحوثيون عن استهداف السفن في الممرات المائية الدولية، وسط تحذيرات من أن النزاع قد يتوسع إذا استمر التصعيد.