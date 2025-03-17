بالفيديو.. قصف أمريكي يستهدف الحديدة في اليمن

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة شنت ضربتين جويتين على مدينة الحديدة.

وأعلنت جماعة الحوثي، مساء الأحد، عن قصف أمريكي بغارتين استهدف السفينة المحتجزة "جلاكسي ليدر".

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قد قال يوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى يوقفوا هجماتهم على حركة الشحن، في حين أشارت الجماعة المتحالفة مع إيران إلى أنها قد تصعد هجماتها ردا على ضربات دامية شنتها واشنطن السبت.

وقالت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون إن 53 شخصا على الأقل قتلوا في هذه الغارات الجوية، وهي أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير.

وكان الحوثيون قد أعلنوا الأسبوع الماضي أنهم سيستأنفون الهجمات على السفن الإسرائيلية المارة عبر البحر الأحمر إذا لم ترفع إسرائيل الحصار عن غزة. مع تصاعد الضربات الجوية وردود الفعل من الجانبين، يبقى البحر الأحمر نقطة توتر رئيسية، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة وتأثيرها على حركة الشحن العالمية والتجارة الدولية.