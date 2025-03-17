في واقعة تعدي مدير مدرسة عليهما.. إحالة طالبتين إلى لجنة الانضباط المدرسي

قررت لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إحالة الطالبتين المعتدى عليهما بمدرسة "مستناد" الثانوية الفنية للبنات بإدارة شبراخيت التعليمية إلى لجنة التحفيز الإداري والانضباط المدرسي، وذلك لتلفظهما بألفاظ نابية خلال مشاجرة نشبت بينهما عقب انتهاء طابور الصباح بفناء المدرسة يوم الخميس الماضي.

النيابة الإدارية تباشر التحقيقات

باشرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار خيري قرقر، مدير النيابة، تحقيقاتها فيما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن واقعة تعدي مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بمحافظة البحيرة بالضرب على طالبتين بالمدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي.

واستمع خالد شبل، وكيل النيابة، لأقوال رئيس قسم الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة، والموجه الأول للتربية الاجتماعية بالإدارة، والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وعددًا من المدرسين والإداريين وطالبات المدرسة من شهود الواقعة.

وقررت النيابة استدعاء كلًا من: مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربيه والتعليم بالبحيرة، والطالبتين المعتدى عليهما، ومدير المدرسة.

كانت نيابة شبراخيت الجزئية في محافظة البحيرة قررت، بإشراف المستشار عمرو الحلوي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، الأحد، إخلاء سبيل مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية، بكفالة 5 الاف جنيه على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على طالبتين بالصفععلى الوجه والركل بالقدم في فناء المدرسة.

الداخلية تحيل مقطع فيديو مدير مدرسة مستناد بالبحيرة إلى النيابة

كانت وزارة الداخلية، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن إقدام مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات، على التعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة وسط عدد من الطالبات.

وعقب فحص الفيديو من قبل وزارة الداخلية، تبين أنه لمدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية، وقام ضباط مباحث مباحث البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران، بضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وعرضه على جهات التحقيق.

كانت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، طلبت من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، سرعة إفادتها بنتائج التحقيق مع مدير مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية للتعليم الفني، وذلك على خلفية مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر خلاله المدير المذكور يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة بالركل بالقدم (بالشلوت) والضرب على الوجه (الضرب بالقلم).