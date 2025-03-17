برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد ويفوز برباعية

حقق برشلونة فوزًا مثيرًا على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة (4-2) في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

افتتح جوليان ألفاريز التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 44، قبل أن يضيف البديل ألكسندر سورلوث الهدف الثاني بالدقيقة 69. لكن برشلونة انتفض سريعًا، فسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 72، قبل أن يعادل فيران توريس النتيجة بالدقيقة 77.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل لامين يامال هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 92، قبل أن يعود توريس ليحسم الفوز بهدف رابع في الدقيقة 98.