مستشار ترامب: التسوية في أوكرانيا تتضمن تنازل كييف عن بعض الأراضي

أكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، ا الأحد، أن التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا سوف تستلزم تنازل كييف عن بعض الأراضي مقابل ضمانات أمنية مستقبلية.

وقال والتز في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" ردًا على سؤال حول هذه المسألة: "هناك خيار يتعلق بالأراضي مقابل ضمانات أمنية مستقبلية، والوضع المستقبلي لأوكرانيا".

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن لا تستبعد اتخاذ إجراءات مختلفة ضد روسيا إذا رفضت موسكو وقف إطلاق النار في الصراع في أوكرانيا الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال ردًا على سؤال بهذا الشأن في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "من المؤكد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

ومن جانبه أعرب ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، عن ثقته في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعوان إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا وتسوية الصراع

وقال ويتكوف على قناة "سي إن إن": "لا أريد أن أتحدث نيابة عن الرئيس بوتين، ولكن أعتقد أنه أوضح أنه يقبل رأي الرئيس ترامب". وأضاف ويتكوف في إشارة إلى الصراع في أوكرانيا: "الرئيس ترامب يريد أن يتوقف هذا الصراع. وأعتقد أن الرئيس بوتين يريد أن يتوقف أيضا".