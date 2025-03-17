بعد ظهور اسم والده على تتر "الغاوي".. محمد عدوية يوجه شكرًا خاصًا لأحمد مكي

وجه المطرب محمد عدوية شكر خاص للفنان أحمد مكي، وذلك بعد قيام أبطال مسلسل "الغاوي" بإهداء المسلسل إلى والده الراحل الفنان أحمد عدوية وظهور اسمه على تتر المسلسل.

ووجه محمد عدوية رسالة لـ أحمد مكي مشيدًا بأعماله الفنية وقال في بيان صحفي: " أشكره على هذه اللفتة الجميلة، هو فنان محترم ويقدم فن جميل له معنى".

ويشارك محمد عدوية في دراما رمضان بغناء تتر مسلسل "منتهي الصلاحية" برفقة دبل زوكش، والتتر من كلمات محمد حسني وألحان إسلام رفعت وتوزيع الوايلي.

وأعرب محمد عدوية عن حماسه لتلك التجربة ويوعد جمهوره بمفاجأة في موسم رمضان المقبل.

وأحيا محمد حفلًا غنائيًا ضخمًا بمدينة الشروق مؤخرًا، حضره الكثير من جمهوره ومحبيه، وتفاعل معه الحضور ورددوا أغانيه، وحرص محمد عدوية خلال الحفل على صعود نجله "أحمد"، على خشبة المسرح، حيث قاما بالتقاط صورة سيلفى، وتعتبر أول حفل له بعد وفاة والده نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية.