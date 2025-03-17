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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يحسم كلاسيكو فرنسا بثلاثية أمام مارسيليا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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حقق باريس سان جيرمان فوزًا مهمًا على ضيفه أولمبيك مارسيليا بنتيجة (3-1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

بدأ الفريق الباريسي المباراة بقوة، حيث افتتح عثمان ديمبيلي التسجيل في الدقيقة 17، قبل أن يضيف نونو مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 42 لينهي باريس الشوط الأول متقدمًا بثنائية.

وفي الشوط الثاني، تمكن أمين جويري من تقليص الفارق لمارسيليا في الدقيقة 51 بعد استغلاله خطأ دفاعيًا. ورغم محاولات الضيوف للعودة، حسم باريس سان جيرمان المباراة بهدف ثالث جاء بنيران صديقة، بعدما سجل بول ليرولا مدافع مارسيليا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 76، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الفوز، عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي بوصوله إلى 68 نقطة، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 49 نقطة في المركز الثاني.

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