"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية

نفى "حزب الله" اللبناني، مساء الأحد، بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بشأن أي علاقة له بالأحداث التي وقعت على الحدود اللبنانية السورية.

وأكدت العلاقات الإعلامية في الحزب، في بيان رسمي، أن "حزب الله" لا علاقة له إطلاقًا بتلك الأحداث، مشددة على الموقف الذي سبق وأعلنه مرارًا بعدم ارتباطه بأي تطورات داخل الأراضي السورية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية اتهامه لمجموعة تابعة لـ"حزب الله" بتنفيذ كمين على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، حيث تم اختطاف ثلاثة من عناصر الجيش السوري وتصفيتهم ميدانيًا بعد اقتيادهم إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وأشار المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع إلى أن الوزارة ستتخذ "جميع الإجراءات اللازمة" على خلفية ما وصفه بـ"التصعيد الخطير من قبل حزب الله".