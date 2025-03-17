إنتر ميلان يهزم أتلانتا بثنائية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على مضيفه أتلانتا بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

تمكن فريق المدرب سيموني إنزاجي من تحقيق الانتصار وتعزيز صدارته للكالتشيو، مستفيدًا من تعثر نابولي في هذه الجولة. افتتح كارلوس أوجوستو التسجيل لصالح الإنتر في الدقيقة 54، قبل أن يؤكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فوز النيراتزوري بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الانتصار، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 64 نقطة ليحافظ على صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 58 نقطة في المركز الثالث.