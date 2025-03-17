ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنتر ميلان يهزم أتلانتا بثنائية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

فوز انتر ميلان
فوز انتر ميلان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على مضيفه أتلانتا بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

تمكن فريق المدرب سيموني إنزاجي من تحقيق الانتصار وتعزيز صدارته للكالتشيو، مستفيدًا من تعثر نابولي في هذه الجولة. افتتح كارلوس أوجوستو التسجيل لصالح الإنتر في الدقيقة 54، قبل أن يؤكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فوز النيراتزوري بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الانتصار، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 64 نقطة ليحافظ على صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 58 نقطة في المركز الثالث.

الدورى الإيطالى انتر ميلان تجمد رصيد صدارة الدوري الإيطالي منافسات الجولة النيراتزوري إنتر الأرجنتينى الهدف الثاني دورى الإيطالى سيموني إنزاجي صدارة الدوري