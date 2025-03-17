بيان شديد اللهجة من غزل المحلة بسبب حكم مباراة البنك الأهلي

قدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في بطولة كأس مصر.

ودع غزل المحلة بطولة كأس مصر من دور ربع النهائي، بعد الخسارة من البنك الأهلي على ملعب استاد غزل المحلة.

وقال غزل المحلة في بيانه:

انتهت مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي بفوز الأخير بهدف مقابل لا شيء من ركلة جزاء احتُسبت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وفي نفس الوقت لم تحتسب ركلة جزاء صحيحة لفريق غزل المحلة.

وأجمع خبراء التحكيم على أحقية نادي غزل المحلة في الحصول على ركلة جزاء لمهاجم الفريق محمد علي بن حمودة في الشوط الثاني من المباراة، وأكدوا أيضًا عدم صحة ركلة الجزاء المحتسبة لصالح البنك الأهلي بسبب وجود حالة تسلل واضحة في بداية الهجمة، وهو ما تجاهله طاقم التحكيم رغم العودة إلى تقنية الفيديو (var).

ورغم وضوح الحالة، فشل حكام الفيديو في اتخاذ القرار الصحيح، ما أدى إلى تغيير نتيجة المباراة بشكل غير عادل.

ويؤكد نادي غزل المحلة أن هذه ليست الحالة الأولى، فقد تعرض زعيم الدلتا لسلسلة من الأخطاء التحكيمية الفادحة خلال آخر 7 مباريات في المسابقة، أدت إلى لوجود الفريق ضمن مجموعة الهبوط.

أخطاء تحكيمية تعرض لها غزل المحلة

وأكد غزل المحلة في بيانه أن أبرز هذه الأخطاء:

- في مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، احتُسبت ركلة جزاء غير صحيحة على فريقنا، وأُلغي هدف صحيح دون سبب واضح.

-⁠ في مباراة إنبي تم احتساب ركلة جزاء غير صحيحة علي فريقنا في الشوط الثاني من المباراة.

- في مباراة بتروجيت، احتُسبت ركلة جزاء غير صحيحة ضد الفريق في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

-⁠ في مباراة زد، تغاضى الحكم عن طرد مستحق للاعب الفريق المنافس في الشوط الأول.

- وختامًا بمباراة الفريق أمام البنك الأهلي يوم السبت 15 مارس 2025، التي شهدت كوارث تحكيمية لا تغتفر.

غزل المحلة يشكو حكم مباراته أمام البنك الأهلي في الكأس ويطالب بوضع حد للمهازل التحكيمية

ويشدد نادي غزل المحلة على أن هذه الأخطاء المتكررة لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة تهدد نزاهة المنافسة وتُضر بسمعة الكرة المصرية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على استثمارات الأندية التي تعمل على تطوير فرقها وتحقيق نتائج إيجابية.

ويُحمّل النادي لجنتي المسابقات والحكام مسؤولية استمرار هذه الأخطاء التي تنتقص من حقوق الأندية وجماهيرها.

ويطالب نادي غزل المحلة المهندس هاني أبو ريدة بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه المهزلة التحكيمية، مع التأكيد على ضرورة تعيين حكام دوليين لجميع مباريات الفريق المتبقية في الدوري الممتاز، حفاظًا على عدالة المنافسة، خاصة أن جماهير غزل المحلة لن تقبل باستمرار هذا التعنت المستمر من الحكام ضد فريقها.

ويطالب نادي غزل المحلة بوضع حد لهذه المهازل التحكيمية التي أضرت بالعديد من الأندية، وتحولت إلى ظاهرة تهدد نزاهة المنافسة وتسيء إلى سمعة الكرة المصرية في الآونة الأخيرة، كما أنها تعرض الاستثمار في المجال الرياضي لخسائر فادحة.