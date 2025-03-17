منتخب مصر يبدأ تدريباته باستاد القاهرة استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الكابتن حسام حسن، أولى تدريباته على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقررتين يومي 21 و25 مارس الجاري، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية، تلاها تنفيذ جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

تواجد في مران اليوم كلا من: محمد عواد، عبد العزيز البلعوطي، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، أحمد عيد، نبيل دونجا، محمد شحاتة، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود صابر، وأسامة فيصل.

ويخوض منتخب مصر تدريباته في التاسعة والنصف، على أن يتوجه مساء الثلاثاء إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا.