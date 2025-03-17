ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفركوزن يحقق انتصارًا مثيرًا على شتوتجارت برباعية في الدوري الألماني

فوز باير ليفركوزن
فوز باير ليفركوزن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق باير ليفركوزن فوزًا مثيرًا على مضيفه شتوتجارت بنتيجة (4-3) في مواجهة قوية جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني.

بدأ شتوتجارت المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل عبر مهاجمه إيرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 14، ثم عزز نيك ولتيماد تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ في الدقيقة 48.

رد ليفركوزن جاء في الدقيقة 56 حين سجل الظهير الهولندي جيريمي فريمبونج هدف تقليص الفارق، إلا أن شتوتجارت وسّع الفجوة مجددًا في الدقيقة 62 بعدما أحرز السويسري جرانيت تشاكا هدفًا بالخطأ في مرماه، ليجعل النتيجة 3-1.

لكن ليفركوزن لم يستسلم، حيث سجل المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 67، قبل أن يتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 88 بعد خطأ من لاعب وسط شتوتجارت أنجيلو شتيلر الذي سجل بالخطأ في شباك فريقه. وفي الوقت القاتل، اقتنص باتريك تشيك هدف الفوز القاتل في الدقيقة +90 4، ليمنح ليفركوزن ثلاث نقاط ثمينة.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الفوز، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، فيما تجمد رصيد شتوتجارت عند 37 نقطة في المركز العاشر.

الدوري الألماني باير ليفركوزن هدف الفوز القاتل ثلاث نقاط ثمينة جيريمي فريمبونج شتوتجارت منافسات الجولة هدف الفوز