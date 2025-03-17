ليفركوزن يحقق انتصارًا مثيرًا على شتوتجارت برباعية في الدوري الألماني

حقق باير ليفركوزن فوزًا مثيرًا على مضيفه شتوتجارت بنتيجة (4-3) في مواجهة قوية جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني.

بدأ شتوتجارت المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل عبر مهاجمه إيرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 14، ثم عزز نيك ولتيماد تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ في الدقيقة 48.

رد ليفركوزن جاء في الدقيقة 56 حين سجل الظهير الهولندي جيريمي فريمبونج هدف تقليص الفارق، إلا أن شتوتجارت وسّع الفجوة مجددًا في الدقيقة 62 بعدما أحرز السويسري جرانيت تشاكا هدفًا بالخطأ في مرماه، ليجعل النتيجة 3-1.

لكن ليفركوزن لم يستسلم، حيث سجل المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 67، قبل أن يتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 88 بعد خطأ من لاعب وسط شتوتجارت أنجيلو شتيلر الذي سجل بالخطأ في شباك فريقه. وفي الوقت القاتل، اقتنص باتريك تشيك هدف الفوز القاتل في الدقيقة +90 4، ليمنح ليفركوزن ثلاث نقاط ثمينة.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الفوز، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، فيما تجمد رصيد شتوتجارت عند 37 نقطة في المركز العاشر.