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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد يسحق ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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حقق مانشستر يونايتد فوزًا مستحقًا على حساب ليستر سيتي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء  الأحد على ملعب كينج باور ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح راسموس هويلوند التسجيل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 28.

أضاف الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو الهدف الثاني في الدقيقة 67.

اختتم البرتغالي برونو فيرنانديز الثلاثية بهدف في الدقيقة 90.

بهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 37 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بينما تواصل معاناة ليستر سيتي هذا الموسم، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاثية نظيفة جدول الترتيب دوري الإنجليزي الممتاز راسموس هويلوند مانشستر يونايتد