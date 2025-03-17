استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب غزة

الإثنين 17/مارس/2025 - 12:36 ص

استشهد شاب فلسطيني، مساء الأحد، جراء قصف لطائرة مُسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق الكويت جنوب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الشهيد هو محمد خالد الدحدوح، من حي الزيتون، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته في القصف.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى 48،572 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 112،032 جريحًا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعيق الاعتداءات المستمرة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.