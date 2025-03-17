وزير الشباب يزور الكابتن صابر عيد في مستشفى معهد ناصر للأورام

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمس الأحد، الكابتن صابر عيد، نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، حيث يتلقى العلاج في مستشفى معهد ناصر للأورام.

وخلال الزيارة، أعرب الوزير عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للكابتن صابر عيد، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تتوانى عن دعم ورعاية أبنائها الرياضيين، خاصة الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، مشددًا على أن الوزارة تتابع حالته عن كثب وتوفر كل أوجه الدعم اللازم له لضمان تلقيه أفضل رعاية طبية ممكنة.

كما أثنى الدكتور أشرف صبحي على المسيرة الرياضية الحافلة للكابتن صابر عيد، مشيرًا إلى دوره البارز في تاريخ كرة القدم المصرية، متمنيًا له سرعة التعافي والعودة إلى أسرته ومحبيه في أقرب وقت.