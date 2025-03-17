محافظ قنا يشهد احتفالية قصر ثقافة نجع حمادي بالعيد القومي

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاحتفالية التي نظمها قصر ثقافة نجع حمادي بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، وأنور جمال، مدير عام قصر ثقافة قنا، وتاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجمع غفير من أهالي المدينة.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم أمسية شعرية وثقافية، تلاها محاضرات دينية بعنوان "رمضان شهر المصالحة والمصارحة".

واختُتمت الفعاليات بعروض لمواهب الإنشاد الديني والابتهالات، إلى جانب استعراضات فنية قدمتها فرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة نجع حمادي.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن سعادته بمشاركة أهالي نجع حمادي في هذه الاحتفالية، التي تُخلّد ذكرى الملحمة الوطنية العظيمة التي سطرها الأجداد بدمائهم وأرواحهم، مؤكدًا أن هذه الذكرى تلهم روح الوطنية والفداء في الدفاع عن الأرض والكرامة. كما شدد على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، والوقوف خلف القيادة السياسية الحكيمة، في إطار السعي نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

وعلى هامش الاحتفالية، افتتح المحافظ معرض نادي المرأة بنجع حمادي، ومعرض الفنون التشكيلية للمواهب الفنية، كما تفقد المكتبة العامة ومنفذ بيع الكتب بقصر الثقافة، وخلال جولته، حرص على التفاعل مع الموهوبين من أبناء قصر ثقافة نجع حمادي، حيث تبادل معهم الأحاديث الودية والتقط الصور التذكارية، دعمًا للمواهب الشابة وتشجيعًا للحراك الثقافي بالمحافظة.