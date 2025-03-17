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الإثنين 17 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مستقبل وطن المنيا" يفتتح معرض "أهلا رمضان"

مستقبل وطن مالمنيا
"مستقبل وطن مالمنيا" يفتتح معرض "أهلا رمضان
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انطلاقًا من دوره الخدمي والمجتمعي، افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز المنيا معرض "أهلًا رمضان" بقرية تلة، بهدف توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق، وذلك لتيسير الأمور على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
شهد الافتتاح حضور النائب محمد نشأت العمدة، أمين المحافظة، ووليد عبد القوي، أمين تنظيم المحافظة، والنائب أشرف الأحمداوي، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى طاهر فتح الباب ومحسن حته، الأمناء المساعدين لأمانة المحافظة. كما حضر محمد أبو العيون، أمين مركز المنيا، ونهى الطوخي، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، وأحمد راضي، أمين الشؤون الاقتصادية بالمحافظة، ومحمد بيومي، أمين شؤون الإسكان والمرافق بأمانة المحافظة، إلى جانب محمود عبادة وأحمد أبو غرارة، الأمناء المساعدين لمركز المنيا، والقيادات التنظيمية بهيئة مكتب أمانة مركز المنيا، وأعضاء الوحدة الحزبية بقرية تلة، وعدد كبير من المواطنين.

شهد المعرض إقبالًا كثيفًا من المواطنين، الذين أشادوا بجودة المنتجات وأسعارها المناسبة.

جدير بالذكر أن الحزب ينفذ هذه الفعالية استمرارًا لدوره الخدمي والمجتمعي، وتنفيذًا لخطة أنشطة وفعاليات شهر رمضان المبارك، دعمًا للوطن وخدمةً للمواطنين.

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