تشييع جثمان الشاب ضحية القتل على يد ثلاثة أشخاص في شبين القناطر

شيع أهالي مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جثمان الطالب عبدالله إيهاب أبو صالح، بالصف الثالث الثانوي والذي راح ضحية القتل بقطعة رخام على رأسه على أيدي ثلاثة أشخاص خلال مشاجرة معه.

خرج الجثمان من مسجد الغراينة بشبين القناطر وسط أحزان الجميع، وجرى تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط دعواتهم له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع طالب يدعى عبدالله إيهاب، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

جرى على الفور نقل الطالب للمستشفى، وتبين أنه مصاب بقطع بشريان في المخ وجرى حجزة بالعناية المركزة ولقى وفاته المنية بعد 45 يوما بالعناية المركزة.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص، جاري ضبطهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تشييع الجثمان

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