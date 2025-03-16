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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع السورية تتعهد بالرد على حزب الله اللبناني بعد خطف 3 من الجيش السوري

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية
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أكدت وزارة الدفاع السورية في بيان، الأحد، أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من قبل حزب الله اللبناني.

وأفاد مصدر أمني سوري، الأحد، بوقوع اشتباكات على الحدود اللبنانية بين قوات من وزارة الدفاع السورية ومسلحين لبنانيين، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وأشارت تقارير إعلامية، إلى مقتل 3 من قوات الجيش السوري في اشتباكات مع مسلحين لبنانيين في ريف حمص على الحدود السورية اللبنانية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الجيش اللبناني سلّم عبر الصليب الأحمر 3 جثامين لمقاتلين سوريين عند نقطة جوسيه القاع الحدودية مع سوريا.

حزب الله اللبناني الدفاع السورية