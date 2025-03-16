أبو حسين يجتمع مع المنتخب الوطني تحت 20 سنة

عقد محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا مع الجهاز الفنى، ولاعبى المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة بمقر إقامتهم بمركز المنتخبات الوطنية، وذلك قبل توجههم لمطار القاهرة الدولى للسفر إلى الدوحة للمشاركة فى بطولة ودية دولية هناك، خلال الفترة من 16 إلى 26 مارس الجارى، بمشاركة منتخبات قطر وكرواتيا والإمارات.

وحث أبو حسين لاعبى المنتخب وجهازهم الفنى على الظهور بمظهر مشرّف يليق بالكرة المصرية، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البطولة تساعدهم على تقديم عروض طيبة بكأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها بكوت ديفوار خلال الفترة من 22 أبريل وحتى 18 مايو المقبلين.

وقد تناول أبو حسين الإفطار مع اللاعبين والجهاز الفني قبل الاجتماع توجههم للمطار.. أبوحسين سيلحق بالبعثة في قطر خلال الأيام القليلة المقبلة بصفته رئيسًا للبعثة، التى يتولى رئاستها حتى وصوله الكابتن علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد.