الجبهة الوطنية" تعقد الاجتماع الأول لأمانة شؤون المجالس المحلية

عقدت أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الأول برئاسة اللواء عادل لبيب، لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عادل لبيب محاور خطة عمل الأمانة، مشددًا على أهمية تعزيز التواجد الفعّال بين المواطنين، بما يسهم في تحسين أداء المجالس المحلية وتلبية احتياجات الشارع المصري. كما ناقش الاجتماع إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، يعالج التحديات الراهنة ويواكب أحدث التطورات الأكاديمية والتطبيقية في مجال الحكم المحلي على المستوى العالمي.

كما أكد الحاضرون على أهمية توعية المواطنين بأدوار المجالس المحلية، وتعزيز المشاركة السياسية من خلال برامج تدريبية تستهدف تأهيل الكوادر المحلية، بما يرفع من كفاءة أعضاء المجالس المحلية في أداء مهامهم.

وشهد الاجتماع تفاعلًا واسعًا بين الأعضاء، حيث طُرحت عدة مقترحات من شأنها دعم دور الأمانة وتعزيز فاعليتها، بما يحقق تطلعات المواطنين في تطوير منظومة الإدارة المحلية.

حضر الاجتماع الأمين المساعد الدكتور سمير محمد عبدالوهاب، والأمين المساعد اللواء محمد كمال حسين بنداري، وأعضاء الأمانة المركزية اللواء يحيى محمد أبوزيد كدواني، ومحمد أنور محمد دياب، والدكتور محمد رمضان.